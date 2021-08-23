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«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко

Николай Ковальчук заявил, что американцы заинтересованы в бое
Бокс Профессиональный бокс
15:00
«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко Эксклюзив
Николай Ковальчук и Теофимо Лопес / Фото instagram.com/kovalchukmykola

Состоится ли реванш Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО)? Точного ответа на этот вопрос, наверное, нет ни у кого.

Но если раньше все склонялись к тому, что он нереален, то сейчас появились сомнения. Украинец впечатляюще вернулся в ринг – размазал Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Этот бой настолько впечатлил Теофимо Лопеса-старшего, что он сам начал говорить о необходимости провести второй бой.

Вот только для начала нужно, чтобы его абсолютный чемпион мира в легком весе разобрался с обязательной защитой. IBF принудила американца провести встречу с Джорджом Камбососом (19-0, 10 КО). И она уже должна была состояться. Но Лопес заразился коронавирусом. И бой пришлось перенести.

Конкретной даты поединка пока нет. А, соответственно, не до конца понятно состоится ли он вообще.

Но друг семьи Лопесов спортивный юрист и отныне президент представительства WBC в Украине Николай Ковальчук надеется, что Теофимо и Камбосос все же сойдутся друг против друга. А после этого американец согласится на реванш с Василием Ломаченко:

Я знаю одно – что он тренируется. Какая форма – мне сложно комментировать, я его не видел. Думаю, для всех любителей бокса важно, чтобы запланированный бой с Джорджем Камбососом произошел. Это интересно. Два ярких боксера.

Дальше, если все получится, будет, возможно, и реванш. Вы видите, как все поменялось. Василий ярко очень победил Накатани. Соответственно, сейчас их [Лопесов] семья заинтересована в этом поединке. Но, конечно, всегда вопрос в финансах, насколько финансовая сторона будет подходить обоим боксерам, обоим командам. Давайте подождем и увидим.

Лопес-старший присутствовал на поединке Ломаченко – Накатани. Он действительно был настолько впечатлен выступлением украинца?

Наверное. Все то, что мы видели, мы можем констатировать, что он действительно был впечатлен. Потому что Василий, мое мнение, показал самый лучший бой в своей карьере. Он был в намного более хорошей форме, чем в бою с Лопесом. Он был невероятный.

Скорость, техника, все те выводы, которые сделала его команда. В его возрасте. Это очень приятно впечатлило. Откровенно порадовало.

Также Ковальчук рассказал что открытие офиса WBC в Киеве даст украинскому боксу – вскоре появится специальный чемпионский пояс.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Теофимо Лопес Николай Ковальчук Василий Ломаченко

Комментарии 1

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23 августа 2021г. 15:20
Конечно будет реванш. Сейчас Лопес готовится к Камбососу, а Лома чтобы не простаивать взял разминочный бой с Комми, перед реваншем с Лопесом. Где и кто сказал что реванш не возможен? Не гоните лошадей, всё будет
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