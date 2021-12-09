Арум: «Ломаченко – это лучший легковес в мире, способный кое-чему научить всех этих молодых ребят»
Есть ли там Ломаченко? Камбосос назвал четырех потенциальных соперников
Австралиец будет боксировать у себя на родине
11:58
Джордж Камбосос / Фото: matchroom boxing
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) после прибытия в Австралию назвал имена четырех потенциалдьных соперников. Слова боксера приводит портал boxingscene.com.
«Я не боксировал в Австралии с 2017 года и сейчас проведу большой поединок. Мы устроим его на огромном стадионе на 80 тысяч человек. Хэйни, Дэвис, Ломаченко, Гарсия – они все получат свое».
Напомним, ранее Боб Арум заявил, что Ломаченко может стать обязательным претендентом на титул Камбососа.
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