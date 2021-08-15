Есть ли в США ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Ответчает живущий в Штатах украинский экс-чемпион

Александр Гвоздик дал понять, что этот поединок интересен достаточно узкому кругу людей

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик ответил на вопрос, присутствует ли в США ажиотаж вокруг возможного реванша Василий Ломаченко – Теофимо Лопес:

А США есть ажиотаж вокруг реванша Ломаченко – Лопес? Его хотят увидеть?

И да, и нет. В боксерских кругах – да, безусловно. Но сказать, что это какой-то most wanted fight – нет. То есть, об этом много говорят, много говорится в боксерском сообществе.

Полное интервью Гвоздика о возвращении, Хижняке и Ломаченко.