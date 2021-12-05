«Есть обалденная мысль выхода». Усик уже начал готовиться к бою в Украине
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале USYK17 поделился мнением о возможном поединке в Украине с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) или Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я и Энтони – мы участвуем в этом. А люди, которые организовывают – бизнесмены, они просто считают прибыль. Берем «Олимпийский» и «Уэмбли» или любой другой стадион вместимостью в 70 тысяч. Естественно, они выберут Лондон, ведь там публика более платежеспособна.
Возможность организовать есть – нужно просто самим этим заняться. Понятно, что масштаб будет другим. Это может быть не Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа, а какие-то другие топовые спортсмены. Чисто для того, чтобы порадовать соотечественников.
Есть мысль обалденная выхода. Ну вот сделать шоу. На данный момент с топовыми ребятами... Они тоже считают свой кэш. С чего им ехать сюда и получать минус 10 миллионов.
Отметим, что команда AJ просит астрономическую сумму, чтобы отказаться от реванша с украинцем.
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