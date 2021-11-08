Хирн не против, но без спаррингов! Майк Тайсон рвется помогать Джошуа готовиться к реваншу с Усиком
Есть проблема, которая может помешать провести реванш Усик – Джошуа в Украине
Погода может внести свои коррективы
13:38
Фото: Getty Images
Промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика
(19-0, 13 KO) Александр Красюк в своем Instagram рассказал, какие проблемы есть с проведением реванша украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в Киеве:
Пока мы думаем, как обогреть НСК «Олимпийский» в марте.
Напомним, что Джошуа готовить к реваншу вызвался Майк Тайсон.
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