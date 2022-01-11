Эстрада: «Первые два поединка с Гонсалесом были войной – третий будет ничем не хуже предыдущих»

Обладатель титулов WBC и WBA – о предстоящем поединке в Сан-Диего

Хуан Эстрада и Роман Гонсалес / Фото - ringnews24.com Чемпион мира по версиям WBC и WBA в легчайшем дивизионе Хуан Франциско Эстрада (42-3, 28 KO) поделился ожиданиями от грядущего поединка с экс-обладателем титула в этом весе Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO).



Цитирует Эстраду ringnews24.com.



«Все сделано для того, чтобы раз и навсегда определить лучшего бойца в 115 фунтах (52 кг – прим. XSPORT). Сейчас в нашем противостоянии счет 1:1. У нас было несколько изменений в датах, но я позаботился о том, чтобы оставаться активным в спортзале, в том числе во время праздников, потому что я знаю важность этой трилогии».



«Первые два боя были очень близкими, поэтому я постараюсь быть в наилучшей форме к третьему поединку. Надеюсь, что Гонсалес также будет готовым, и мы наконец-то выясним лучшего бойца нашей весовой категории. Первые два поединка были войной, и не сомневайтесь, что третий будет ничем не хуже предыдущих. Вы не можете пропустить наше противостояние».



Третий

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в легчайшем дивизионе(42-3, 28 KO) поделился ожиданиями от грядущего поединка с экс-обладателем титула в этом весе(50-3, 41 KO).Цитирует ЭстрадуТретий бой Эстрада – Гонсалес состоится 5 марта в Сан-Диего, США и будет транслироваться DAZN.

Владимир Кириченко