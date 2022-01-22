«Эта путаница злит народ». Сулейман не захотел отвечать на вопрос, кто настоящий чемпион WBC в легком весе

Так все же Камбосос или Хейни?

Маурисио Сулейман / фото - Getty Images

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в прямом эфире DAZN Show не захотел отвечать на вопрос, кто является настоящим чемпионом WBC в легком весе: действующий держатель титула Девин Хэйни (27-0, 15 КО), или обладатель «франчайзингового» пояса Джордж Камбосос (20-0, 10 КО).

«Я думаю, что все эти споры – ерунда. Люди хотят видеть большие бои. Да, эта путаница злит народ, понимаю, что все смотрят на вещи по-разному. Полностью это уважаю».

После этого Сулейман пустился в исторический экскурс по именам и титулам, но ни к чему путному так и не вывел. Говорит, «очень доволен активностью» в дивизионе.

Ранее Сулейман дал добро на продление переговорного срока по бою Фьюри – Уайт.