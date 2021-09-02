«Эта штука все еще сидит глубоко внутри». Де Ла Хойя признался, что его изнасиловали в 13 лет

«Золотой мальчик» рассказал о сложном детстве

Фото: MMA Junkie - USA Today

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя рассказал, что в 13 лет он был изнасилован женщиной, которая была намного старше:

«Да, чувак, жизнь меня не щадила. И все то дер*мо, которое меня гложет, оно берет корни из детства. Оно, бл*дь, до сих пор меня сжигает изнутри. Я был изнасилован в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше. Ей было больше 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован. Эта штука до сих пор болит. Хотя сейчас я уже «Золотой мальчик», а не «маленький Оскар». Эта штука сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда она вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем».

11 сентября 48-летний Де Ла Хойя проведет первый поединок с 2008 года. Его соперником станет бывший боец UFC Витор Белфорт.

Ранее «Золотой мальчик» рассказал, почему решил вернуться в бокс.