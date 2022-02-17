«Это большой провал». Эдди Хирн прокомментировал решение Гарсии уйти от Эдди Рейносо

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал недавнюю новость, о том, что американский проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) расстался с тренером Эдди Рейносо.





Я действительно думаю, что Эдди Рейносо выиграл бой с Люком Кэмпбеллом для Гарсии. Я имею в виду работу, которую проделал Рейносо в перерыве между раундами и все такое. Особенно после нокдауна.

Я не знаю, почему Райан ушел, потому что ни с кем не разговаривал на эту тему. Очевидно, что тут имеет место вопрос относительно серьезности Гарсии».