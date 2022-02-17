Хирн: «Было бы честью вернуть Альвареса в Matchroom Boxing»
«Это большой провал». Эдди Хирн прокомментировал решение Гарсии уйти от Эдди Рейносо
Промоутер считает, что бойцу не следовало прекращать сотрудничество с тренером такого уровня
08:41
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал недавнюю новость, о том, что американский проспект легкого веса Райан Гарсия (21-0, 18 КО) расстался с тренером Эдди Рейносо.
«Я считаю, что Эдди Рейносо – лучший тренер в современном боксе, или находится в избранной группе из двух, трех человек максимум. Так что потерять возможность работать под руководством такого наставника, я считаю большим провалом для любого бойца, особенно, если он уже был вашим тренером.
Я действительно думаю, что Эдди Рейносо выиграл бой с Люком Кэмпбеллом для Гарсии. Я имею в виду работу, которую проделал Рейносо в перерыве между раундами и все такое. Особенно после нокдауна.
Я не знаю, почему Райан ушел, потому что ни с кем не разговаривал на эту тему. Очевидно, что тут имеет место вопрос относительно серьезности Гарсии».
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