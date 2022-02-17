«Это была его главная слабость». Менеджер Ковалева рассказал, почему россиянин решил сменить весовую
Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО), в интервью YouTube каналу The 3 Knockdown Rule рассказал о возвращении подопечного в профи, а также объяснил, почему россиянин решил сменить дивизион.
«В полутяжелом дивизионе Сергею всегда было тяжело сделать вес. Он большой парень, и одной из главных его слабостей было уложиться в лимит полутяжелого веса. Порой даже утром перед взвешиванием он шел в сауну, истощал себя, отдавал все силы, чтобы сделать вес. А затем он выходил на ринг, но не мог восстановиться за 24 часа. Он был хорош на протяжении 7-8 раундов, а дальше у него заканчивались силы.
Так было даже в бою с Альваресом. Посмотрите, что Ковалев делал с Канело в начале поединка. А затем он просто был опустошен, у него не осталось сил.
Сейчас Ковалев весит около 91 килограмма. Так что переход в первый тяжелый вес не станет большой проблемой для Сергея. У него хорошее имя, сейчас он голоден и хочет драться. В конце его карьеры мы не видим никакого смысла выступать в полутяжелом весе. В крузервейте мы можем провести 3-4 поединка, выйти на титульный бой, а затем просто поставить точку».
Напомним, на апрель запланирован бой Ковалева против китайца Мэна Фаньлуня.