«Это была его главная слабость». Менеджер Ковалева рассказал, почему россиянин решил сменить весовую

Эгис Климас и Сергей Ковалев / фото - HBO

Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО), в интервью YouTube каналу The 3 Knockdown Rule рассказал о возвращении подопечного в профи, а также объяснил, почему россиянин решил сменить дивизион.

Так было даже в бою с Альваресом. Посмотрите, что Ковалев делал с Канело в начале поединка. А затем он просто был опустошен, у него не осталось сил.

Сейчас Ковалев весит около 91 килограмма. Так что переход в первый тяжелый вес не станет большой проблемой для Сергея. У него хорошее имя, сейчас он голоден и хочет драться. В конце его карьеры мы не видим никакого смысла выступать в полутяжелом весе. В крузервейте мы можем провести 3-4 поединка, выйти на титульный бой, а затем просто поставить точку».