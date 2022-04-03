Владимир Кличко: «Поддержка братской Германии пропорциональна ужасам войны, которую инициировал путинский режим»
«Это геноцид украинской народа». Владимир Кличко показал, как путинская армия уничтожала мирное население Украины
У рашистов не осталось ничего человеческого
03 апреля 19:34
Фото: Instagram
Бывший лидер супертяжелого веса Владимир Кличко в своем Instagram показал ужасающие кадры из Бучи, из которой ранее прогнали российских оккупантов:
Я в городе Буча, недалеко от Киева. То, что здесь произошло, и происходит по всей Украине, это не «спецоперация». А это не военные объекты, это – мирные жители, которые получили пулю в голову с завязанными за спиной руками. Это – геноцид украинского народа.
Это именно то, что путинский режим, путинская армия совершает. Убивает гражданских с завязанными за спиной руками выстрелом в голову.
Виталий Кличко заявил, что ВСУ показали реальный уровень армии рашистов.
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