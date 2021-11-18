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«Это колоссальный риск, который сломает огромное количество шаблонов». Президент WBC прокомментировал переход Канело в крузеры

Маурисио Сулейман впечатлен смелостью мексиканца
Бокс Профессиональный бокс
07:46
«Это колоссальный риск, который сломает огромное количество шаблонов». Президент WBC прокомментировал переход Канело в крузеры
Маурисио Сулейман / фото - Getty Images

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал новость о том, что абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) прыгнет на 2 весовые выше ради поединка с чемпионом первого тяжелого веса по версии WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО). Цитирует Сулеймана портал BoxingScene.

«Это большой риск. Очень сложное решение, но оно уже было одобрено. Мне бы хотелось поговорить с Канело и с Эдди Рейносо. Да, это колоссальный риск, который сломает огромное количество шаблонов. Альварес в постоянном поиске новых испытаний, но такое было предвидеть трудно.

Раздумывать о подобного рода вызове – немыслимо, что даст Канело кардинально другой статус. Большинство боксеров из Мексики выступают в легких весах. И думать о мексиканском чемпионе в крузервейте – это то, что ломает абсолютно все.

Голосование WBC утвердит Канело в статусе обязательного претендента на титул первого тяжелого веса. У Макабу назначена обязательная защита титула против Табисо Мчуну. Я незамедлительно с ними свяжусь... Они зарезервировали дату боя на январь, но их промоутер сказал, что не будет готов к 8-му января. И я немедленно займусь этим вопросом.

Быть франчайзинговым чемпионом дает серию преимуществ, и мы полностью поддерживаем запрос Канело. Я уверен, что мы увидим этот поединок. Макабу очень опасный боец, который великолепно себя проявляет в крузервейте».

Напомним, Рейносо объяснил, почему попросил у WBC боя для Канело в крузерах.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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Теги

Маурисио Сулейман Сауль Альварес Эдди Рейносо Илунга Макабу

Комментарии 1

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18 ноября 2021г. 08:55
Пускай с Бриедисом побоксирует! А то с Ковалевым на спаде, то с Макабу ((
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