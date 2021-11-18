«Это колоссальный риск, который сломает огромное количество шаблонов». Президент WBC прокомментировал переход Канело в крузеры

Маурисио Сулейман / фото - Getty Images

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал новость о том, что абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) прыгнет на 2 весовые выше ради поединка с чемпионом первого тяжелого веса по версии WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО). Цитирует Сулеймана портал BoxingScene.

Раздумывать о подобного рода вызове – немыслимо, что даст Канело кардинально другой статус. Большинство боксеров из Мексики выступают в легких весах. И думать о мексиканском чемпионе в крузервейте – это то, что ломает абсолютно все.

Голосование WBC утвердит Канело в статусе обязательного претендента на титул первого тяжелого веса. У Макабу назначена обязательная защита титула против Табисо Мчуну. Я незамедлительно с ними свяжусь... Они зарезервировали дату боя на январь, но их промоутер сказал, что не будет готов к 8-му января. И я немедленно займусь этим вопросом.

Быть франчайзинговым чемпионом дает серию преимуществ, и мы полностью поддерживаем запрос Канело. Я уверен, что мы увидим этот поединок. Макабу очень опасный боец, который великолепно себя проявляет в крузервейте».