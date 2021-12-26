Известно, почему Камбосос передумал посещать бой Ломаченко – Комми
«Это напоминало лучшие годы Роя Джонса», Катмен Ломаченко – о поединке украинца с Комми
Расс Анбер восхищен выступлением украинца
12:50
Расс Анбер / фото - RDS.ca
Расс Анбер, катмен экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-1, 11 КО), в интервью BoxingSocial подвел итоги последнего поединка украинца, в котором он уверенно победил бывшего обладателя титула IBF Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
«Лома выступил просто потрясающе в бою с Комми. Это был мастер-класс. Казалось, что это напоминает лучшие годы Роя Джонса, когда он доминировал над бойцами мирового уровня. Это было виртуозное выступление человека, которого я считаю легендой современного бокса. Возможно, мы больше никогда не увидим таких бойцов.
То, как Лома держится на ближней дистанции, когда соперники наносят по нему удары, но не могут хоть как-то попасть, – это изумительно. Он задает темп, который могут поддержать только несколько человек. Единственная причина, по которой с ним могут пытаться соперничать бойцы вроде Комми, – это их преимущество в габаритах. Комми показал большое мужество, но ему не было чем ответить на навыки Ломы».
Напомним, Хирн рассказал, когда и где состоится бой Камбосос – Хэйни.