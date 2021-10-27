Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории

Также украинец рассказал, что его тренер Атлес не любит Майка Тайсона





Александр Гвоздик Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в комментарии YouTube-каналу ESNEWS рассказал об отношении его бывшего тренера Тедди Атласа к легенде супертяжелого веса Майку Тайсону.

«Кто лучший боксер в истории? Мне нравится Шугар Рэй Леонард, поскольку он дрался каждую неделю. Посмотрите на количество его поединков. Леонард мне просто нравится, мне импонирует его стиль. Мне симпатичен Майк Тайсон, но у него был опыт работы с Атласом, и он не нравится Тедди. Я знаю, что у Тайсона есть две стороны – хорошая и плохая, но несмотря на это, он мне все равно нравится как боец. Он был потрясающим». Напомним, Гвоздик также рассказал, что бой против Сауля Альвареса может его вернуть в бокс.

Карен Агабекян