Сиренко: «Будь Ломаченко в стопроцентных кондициях, у Лопеса, возможно, не было бы никаких шансов»
«Это не боксерская тема, а рутина, связанная с организацией». Сиренко не особо верит в реванш Ломаченко с Лопесом
Украинский супертяж думает, что интерес к поединку легковесов улетучивается
17:40
Ломаченко и Лопес / Фото: ua.news
Чемпион WBC Asia в супертяжелом весе Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) в интервью Instagram аккаунту «Боксерская правда» поделился мнением о возможности реванша экс-лидера легкого веса Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO):
Верю ли я в реванш? Даже не знаю. Очень сложно, потому что сейчас в игру вступает именно не боксерская тема, а финансовые вопросы, рутина, связанная с организацией. Произойдет это или нет – большой вопрос. Тем более, чем дальше это уходит, тем меньше, это, наверно, будет вызывать интерес у людей.
Напомним, что в начале октября американцу предстоит защита титулов от посягательств Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO).