Хирн назвал троих бойцов, которых хочет видеть соперниками Канело в 2022 году
Это не Канело. Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником Геннадия Головкина
Также промоутер назвал ориентировочную дату потенциального поединка
10:59
Геннадий Головкин / фото - Getty Images
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing247 рассказал, когда и с кем должен провести свой следующий бой чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО).
По словам промоутера, следующим соперником GGG должен стать обладатель «суперпояса» WBA, японец Рета Мурата (16-2, 13 КО).
«Головкин должен был драться с Муратой в декабре. Похоже, событие перепланируют на март или апрель».
Напомним, в Великобритании отменены все вечера бокса на ближайший месяц.
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