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«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен

Джон считает ложными заявления «Цыганского короля» о завершении карьеры
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 22:55
«Это полная х*рня». Отец Фьюри считает, что бой Тайсона с Усиком возможен
Фото: XSPORT

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри заявил о том, что причина возможного срыва боя за «абсолюта» в дивизионе против Александра Усика (19-0, 13 KO) – полная чушь. Отметим, что «Цыганский король» заявил, что бой с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) станет для него последним, а вместо украинца лучше подерется с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (17-3):

Х*рня! Тайсон же безумен, как мартовский заяц, куда ему без бокса? Бокс – это его жизнь. Чем он займется? Вынесет мусор с утра, выпьет чашечку кофе, отвезет детей в школу, почитает газету, заберет детей из школы? Да камон...

Для бойца эта аддикция сильнее наркотической. Посмотрите на меня: я по-прежнему бегаю кроссы и тренируюсь, хотя и близко не стою с этими ребятами по уровню, и я привязан к этому с детства. Есть что-то в ДНК бойцов, чего не поменять. Он боец, он на пике карьеры, и он продолжит, сколько сможет. Думаю, сейчас не время даже думать о какой-то пенсии. Да, я ему изложил эти соображения. Он поржал.

Напомним, что Усик, который владеет титулами WBO/WBA/IBF, готовится к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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