«Это путь доказать, что он лучший в хэвивейте». Промоутер Джошуа объяснил, почему Энтони готов отойти в сторону ради боя Усик – Фьюри

Хирн уверен, что именно так будет определен сильнейший супертяж

Фото: Twitter Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что решение Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) отступить от боя с Александром Усиком (19-0, 13 KO) – возможный путь британца доказать свое величие:

Смотрите, если Джошуа победит Усика в мае, можно ли назвать его лучшим в дивизионе? Нет, ведь еще есть Тайсон. Но если Джошуа отойдет в сторону, а после победит абсолютного чемпиона, будь то Усик или Фьюри, можно ли назвать его лучшим в хэвивейте? Очевидно, что да. Это путь для него, чтобы снять все вопросы – кто же лучший в супертяжелом весе. Хирн также заявил, что именно Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) является преградой для организации боя за «абсолюта» в хэвивейте.

Олег Шумейко-младший