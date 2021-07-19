Это сейчас он просто мэр. Видео всех нокаутов в карьере монстра Виталия Кличко

Украинец сносил людей как поезд на железнодорожном переезде

Виталий Кличко / Фото: RTL

19 июля исполняется 50 лет бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе и нынешнему мэру Киева Виталию Кличко (45-2, 41 КО). Поэтому мы решили вспомнить все нокауты в карьере украинца.



Напомним, за время своей карьеры Кличко был достаточно медийным персонажем, появляясь в одной компании со звездами Голливуда.

