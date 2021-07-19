Виталий Кличко: «Сборная Украины, которая впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе»
Это сейчас он просто мэр. Видео всех нокаутов в карьере монстра Виталия Кличко
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09:32
Виталий Кличко / Фото: RTL
19 июля исполняется 50 лет бывшему чемпиону мира в супертяжелом весе и нынешнему мэру Киева Виталию Кличко (45-2, 41 КО). Поэтому мы решили вспомнить все нокауты в карьере украинца.
Напомним, за время своей карьеры Кличко был достаточно медийным персонажем, появляясь в одной компании со звездами Голливуда.