«Это то, чего бы хотел Тайсон». Промоутер все еще надеется на бой Фьюри с Усиком

Арум хочет, чтобы Джошуа и Уайт отошли в сторону

Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com Глава Top Rank Боб Арум в интервью Sky Sports признался, что не теряет надежды, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не станет проводить реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

Если Джошуа решит не проводить реванш и отойдет в сторону, поединок, который мы хотели бы устроить, будет между Усиком и Фьюри. А Джошуа сможет потом сразиться уже с абсолютным чемпионом. Диллиан Уайт может дождаться своего часа и в конечном итоге сразиться с победителем. Это то, чего хотел бы Тайсон. И я представляю Тайсона. Это его предпочтение. Напомним, что потенциальный бой Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) планируется организовать в Киеве.

Олег Шумейко-младший