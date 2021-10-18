Арум: «Сомневаюсь, что Диллиан Уайт побьет Валлина»
«Это все, о чем я мечтаю». Как Уайт готовится к бою, который выведет его на титульный поединок с Фьюри
30 октября временный чемпион WBC разделит ринг с Валлином
20:10
Диллиан Уайт / Фото: Sky Sports
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) интенсивно готовится к предстоящему бою с Отто Валлином (22-1, 14 KO):
Это все, о чем я мечтаю – получить шанс подраться за титул.
Напомним, что победитель поединка Уайт – Валлин сразится за пояс WBC с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Онлайн трансляция поединка Уайт – Валлин. Начало – около 23:30 по киевскому времени.
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