Бетербиев: «Усик сейчас лучший боксер из тех, что были у Украины»
Этот бой ждут многие. Бетербиев может сразиться в ринге с Альваресом
Переговоры относительно проведения мегафайта идут
15:58
Артур Бетербиев / Фото - eurosportЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) в интервью YouTube-каналу BoxingTV сообщил, когда может выйти в ринг с обладателем титулов WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).
«С Альваресом вроде бы какие-то завязки идут, но сейчас он готовится к другому поединку. У меня тоже своя защита. Возможно, этот бой состоится в следующем году. Не знаю, насколько это возможно. Я, конечно, не против таких боев, но у меня нет такого, чтобы я днями и ночами мечтал о таком поединке. Если говорить о спортивной составляющей, то меня сильнее мотивировала бы возможность стать абсолютным чемпионом в моем или каком-то другом весе».
Напомним, 6 ноября Альварес проведет поединок с Калебом Плантом, а Бетербиев 17 декабря встретится с американцем Маркусом Брауном.
Ранее сообщалось, что президент WBC Маурисио Сулейман обязал Бетербиева провести защиту пояса.