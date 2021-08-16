Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
«Железный Майк» тогда перестал быть сверхчеловеком в глазах болельщиков
11:32
Майк Тайсон пошел отдыхать / Фото: USA Today'
11 февраля 1990 года в Токио состоялся поединок, шокировавший всю мировую боксерскую общественность. Казавшийся тогда непобежденным абсолютный чемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 КО) проиграл нокаутом Джеймсу Дугласу (37-6-1, 24 КО).
Напомним, ранее «Железный Майк» показал свою отличную форму в 55 лет.