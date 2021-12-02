Камбосос: «Я сломал Лопеса еще на первой пресс-конференции»
«Этот парень сделан из стали, я не могу от него избавиться». Слова Лопеса во время боя с Камбососом
Со слов самого Камбососа
10:51
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 11 КО) в интервью изданию Bleacher Report утверждает, что Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) очень удивился, когда не смог добить его после нокдауна в десятом раунде их поединка.
«Я поднялся и показал свой дух. Я вернулся в бой в последние 30 секунд раунда и донес несколько очень хороших ударов. Когда я возвращался в свой угол, я точно услышал, как он обернулся и сказал: «Этот парень ненормальный, он сделан из стали. Я не могу от него избавиться».
Это сломало его дух в тот момент. Я знал это, когда возвращался в свой угол. Я смеялся, и мой тренер спросил: «Почему ты смеешься?» Я ответил: «Знаете почему? Потому что я сделал ошибку, но теперь буду наказывать его на протяжении двух раундов. Смотрите, что я с ним сделаю».
Напомним, Девин Хэйни назвал Лопеса фальшивкой.