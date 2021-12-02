«Этот парень сделан из стали, я не могу от него избавиться». Слова Лопеса во время боя с Камбососом

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 11 КО) в интервью изданию Bleacher Report утверждает, что Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) очень удивился, когда не смог добить его после нокдауна в десятом раунде их поединка.

Это сломало его дух в тот момент. Я знал это, когда возвращался в свой угол. Я смеялся, и мой тренер спросил: «Почему ты смеешься?» Я ответил: «Знаете почему? Потому что я сделал ошибку, но теперь буду наказывать его на протяжении двух раундов. Смотрите, что я с ним сделаю».