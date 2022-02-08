Промоутер Камбососа – Джошуа и Хирну: «Я устал от лжи и дерьма в боксе»
«Этот парнишка напуган до усрачки». Камбосос вновь задел Хэйни
«Король» легкого дивизиона продолжает уничтожать своего визави
17:22
Джордж Камбосос / Фото - DAZNАбсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) в Twitter с уверенностью заявил, что обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) боится лететь в Австралию, чтобы встретится в очном поединке.
По мнению Камбососа, в американца не верят даже боссы партнерского стримингового сервиса DAZN.
«Этот парнишка напуган до усрачки, а его собственный транслятор не поддерживает его, потому что он не приносит подписок. Холодная и тяжелая правда. Бедный пацан продал 500 билетов на свой последний бой! В этом нет ни капли лжи, ведь я там присутствовал. И это еще было, черт побери, в его родном городе. Я продал больше билетов на свой дебютный поединок в местном клубе, Позор».
Напомним, команда Камбососа уверена, что следующий поединок австралиец проведет именно с Хэйни.
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