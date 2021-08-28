Кролла предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Усика
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе
Бой за четыре пояса пройдет 25 сентября
11:21
Александр Усик / Фото: соцсети боксеров
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) готовится к поединку с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Несмотря на интенсивные тренировки, украинец не позволяет AJ о себе забыть. В своем Instagram Александр опубликовал видео, в котором во время езды на велосипеде обратился к Джошуа:
Эй, Энтони (Джошуа – XSPORT), хорошего тебе дня!
Фьюри предостерегает Джошуа: «Никакой недооценки – Усик топовый боец».
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