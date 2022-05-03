Ф'юрі досі не повідомив WBC про завершення кар'єри

Тайсон поки залишається з чемпіонським поясом

Тайсон Ф'юрі / Фото: MARCA

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в коментарі Daily Star повідомив, що вони досі не отримали інформації стосовно завершення кар’єри чемпіона світу у надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

За словами Сулеймана, Ф'юрі ще не повідомив їм щодо свого рішення і тому не стоїть питання про позбавлення його титулу. При цьому, у WBC дадуть Тайсону час для відновлення після останнього бою, після чого зустрінуться з ним для вирішення питання.

Нагадаємо, Ф'юрі останній бій виграв нокаутом у співвітчизника Ділліана Уайта. Після поєдинку Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Також со-промоутер Ф'юрі Боб Арум заявляв, що Тайсон може повернутися на ринг заради бою з переможцем реваншу Ентоні Джошуа – Олександр Усик.