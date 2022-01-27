Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
«Фанаты получат желаемый бой». Фьюри определился со следующим соперником
Тайсон не планирует драться с Усиком
18:30
Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram назвал своего следующего соперника:
Кто еще не может дождаться этого боя (с Диллианом Уайтом)? Лучший в Великобритании.
В скором времени фанаты получат желаемый бой.
Эдди Хирн считает, что Тайсон не хочет в следующем бою драться с украинцем, а ищет соперника попроще.
Комментарии 0