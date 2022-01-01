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Фандора и Лубин оспорят временный пояс WBC, пока Чарло подерется с Кастаньо

В WBC уже санкционировали этот поединок
Бокс Профессиональный бокс
01 января 14:19
Фандора и Лубин оспорят временный пояс WBC, пока Чарло подерется с Кастаньо
Лубин vs Фандора

23-летний Себастьян Фандора (18-0-1, 12 КО) проведет поединок против 26-летнего Эриксона Лубина (24-1, 17 КО) за временный титул WBC в первом среднем весе.

Дата и место боя пока неизвестны – командам еще предстоит провести переговоры. Но по предварительной информации, это будет март и апрель.

Решение разыграть временный титул было принято WBC из-за решения чемпиона Джермелла Чарло вместо обязательной защиты провести реванш с чемпионом WBO Брайаном Кастаньо. Первый их поединок прошел под контролем Кастаньо, но судьи подарили ничью Чарло.

Фандора 5 декабря победил Серхио Гарсию, а Лубин нокаутировал в июне экс-чемпиона мира Джейсона Росарио.

Карен Агабекян
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Теги

Эриксон Лубин Себастьян Фандора

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