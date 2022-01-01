Кастаньо: «У меня не было никакого желания приходить в зал после ничьи с Чарло»
Фандора и Лубин оспорят временный пояс WBC, пока Чарло подерется с Кастаньо
В WBC уже санкционировали этот поединок
01 января 14:19
Лубин vs Фандора
23-летний Себастьян Фандора (18-0-1, 12 КО) проведет поединок против 26-летнего Эриксона Лубина (24-1, 17 КО) за временный титул WBC в первом среднем весе.
Дата и место боя пока неизвестны – командам еще предстоит провести переговоры. Но по предварительной информации, это будет март и апрель.
Решение разыграть временный титул было принято WBC из-за решения чемпиона Джермелла Чарло вместо обязательной защиты провести реванш с чемпионом WBO Брайаном Кастаньо. Первый их поединок прошел под контролем Кастаньо, но судьи подарили ничью Чарло.
Фандора 5 декабря победил Серхио Гарсию, а Лубин нокаутировал в июне экс-чемпиона мира Джейсона Росарио.
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