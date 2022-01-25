Райан Гарсия уверен в своей победе нокаутом в возможном бою с Камбососом
Фармер уверен, что Райан Гарсия не выйдет на очный поединок с ним
Экс-чемпион мира не относится всерьез к бою с непобежденным проспектом
13:53
Тевин Фармер / Фото - badlefthookБывший чемпион мира во втором полулегком дивизионе Тевин Фармер (30-5-1, 6 KO) в Twitter сообщил, готов к поединку против непобежденного соотечественника Райана Гарсии (21-0, 18 KO), однако не уверен в том, что команда скандального проспекта заключит соглашение на бой.
«Все спрашивают меня, состоится ли бой Фармер-Гарсия. Я хочу этого поединка, просто жду ответа с его стороны. Определенно, между моей командой и Golden Boy Promotions шли переговоры».
«Я могу гарантировать, что Райан не будет со мной драться. Я – самое большое имя из всех, а он как раз-таки говорил, что хочет известного соперника. Мне он нравится. Мы даже выступили в паре вечеров бокса, но эй – он все еще ребенок».
«Есть два человека, с которыми я бы хотел провести поединок. Это Райан Гарсия и Микки Бэй».
Фармер не выходил в ринг с января 2020 года, когда проиграл единогласным решением судей Джозефу Диасу и потерял титул IBF во втором полулегком дивизионе.
Ранее сообщалось, что поединок Фармер – Гарсия состоится 2 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет показан стриминговым сервисом DAZN.
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