Федор Емельяненко о переговорах с UFC: «Сказал, что хочу чуть больше денег»
Федор Емельяненко объяснил свой отказ от боя с Оверимом
Россиянин выбрал оппонента из-за результатов в последних поединках
16:38
Федор Емельяненко, Алистар Оверим
Ветеран тяжелого веса Bellator Федор Емельяненко (39-6) в эфире Часа MMA
рассказал о причинах отказа от боя с Алистаром Оверимом (47-19).
«У Алистара Оверима идет несколько поражений подряд, и он не был предложен как реальная кандидатура, скажем так. Он был одним из списка, который мне предложили.
Мне дали для раздумья определенный список бойцов, но когда предложили Тимоти, действующего бойца, идущего успешно, я согласился. Как я понял, и самому Bellator был интересен этот бой».
Напомним, Емельяненко проведет бой с Джонсоном 23 октября на Bellator 269 в Москве. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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