Федор Емельяненко объяснил свой отказ от боя с Оверимом

Россиянин выбрал оппонента из-за результатов в последних поединках





Федор Емельяненко, Алистар Оверим

Ветеран тяжелого веса Bellator Федор Емельяненко (39-6) в эфире Часа MMA рассказал о причинах отказа от боя с Алистаром Оверимом (47-19).



«У Алистара Оверима идет несколько поражений подряд, и он не был предложен как реальная кандидатура, скажем так. Он был одним из списка, который мне предложили. Мне дали для раздумья определенный список бойцов, но когда предложили Тимоти, действующего бойца, идущего успешно, я согласился. Как я понял, и самому Bellator был интересен этот бой».

Напомним, Емельяненко проведет бой с Джонсоном 23 октября на Bellator 269 в Москве. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.