Феликс Тринидад ответил на вызов Оскара Де Ла Хойи

Ветерану придется подыскать другого соперника

Феликс Тринидад / фото - DAZN

Легендарный пуэрто-риканский боксер Феликс Тринидад ответил на вызов экс-чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи. В 1999 году Тито победил Оскара спорным раздельным решением судей. Теперь 48-летний уже не готов возвращаться в ринг.

«У Оскара еще осталось желание, но я в бокс не вернусь. Мы предлагали ему бой восемь раз. 8 раз с тех пор как я его победил у Де Ла Хойи была возможность со мной встретиться, и он не сделал ничего. А сейчас я уже на пенсии».

Сам Оскар недавно удивил настоящей причиной возвращения в ринг.