Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
Феликс Тринидад ответил на вызов Оскара Де Ла Хойи
Ветерану придется подыскать другого соперника
2 сентября 13:55
Феликс Тринидад / фото - DAZN
Легендарный пуэрто-риканский боксер Феликс Тринидад ответил на вызов экс-чемпиона мира Оскара Де Ла Хойи. В 1999 году Тито победил Оскара спорным раздельным решением судей. Теперь 48-летний уже не готов возвращаться в ринг.
«У Оскара еще осталось желание, но я в бокс не вернусь. Мы предлагали ему бой восемь раз. 8 раз с тех пор как я его победил у Де Ла Хойи была возможность со мной встретиться, и он не сделал ничего. А сейчас я уже на пенсии».
Сам Оскар недавно удивил настоящей причиной возвращения в ринг.