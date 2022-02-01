Экс-чемпиону мира Вердехо могут дать высшую меру наказания – смертную казнь
Феликс Вердехо не будет казнен. Боксер может быть приговорен к пожизненному заключению
Пуэрториканец в мае 2021 года похитил и убил беременную девушку
01 февраля 21:00
Феликс Вердехо / Фото - ABCПуэрториканскому легковесу Феликсу Вердехо (14-2, 10 КО) больше не грозит смертная казнь, однако он и его подельник могут быть приговорены к пожизненному заключению, если их признают виновными в похищении и убийстве беременной девушки.
В понедельник прокуратура США уведомила суд, что не будет требовать смертной казни. Об этом сообщает BoxingScene.com.
18 марта состоится следующее заседание суда, на котором начнется рассмотрение дела по существу.
В мае Вердехо был задержан ФБР по подозрению в похищении и убийстве молодой девушки, с которой у него был роман и которая забеременела от боксера.
Как ранее сообщалось, 28-летний боксер связал свою беременную девушку проволокой, привязал к ее телу бетонный блок и затем сбросил с моста.