Фултон победил Фигероа и стал новым чемпионом WBC и WBO
Фигероа – о поражении в бою с Фултоном: «Это ограбление года»
Бывший чемпион WBC считает себя победителем в объединительном поединке
10:25
Фултон и Фигероа / Фото - TwitterЭкс-чемпион WBC в первом полулегком дивизионе Брэндон Фигероа (22-1-1, 17 КО) считает, что его лишили заслуженной победы в объединительном поединке с чемпионом WBO в этом весе Стивеном Фултоном (20-0, 8 КО), который накануне состоялся в Лас-Вегасе.
Цитирует Фигероа BoxingScene.
«Это ограбление года. Зрители знают, кто победил. Я всегда выхожу драться, и именно это я и делал весь бой. Я потряс его пять или шесть раз. Я оказывал давление на протяжении всего боя, наносил более точные удары и потряс его. Я думал, что уступил максимум четыре раунда».
«Это был потрясающий опыт. Судьи вынесли свое решение, и мы можем провести еще один бой. Я контратаковал на каждый его удар. Я нанес много точных ударов. Его размашистые удары нравились публике, но он много попадал по перчаткам».
Напомним, двое судей отдали победу Фултону со счетом 116:112, а третий выставил ничейный счет.
Несмотря на предложение Фултона провести второй бой и недовольство судейским решением, Фигероа отметил, что может планирует в дальнейшем подняться в полулегкий вес.