Букмекеры не очень верят, что Ломаченко удастся досрочно остановить Комми
«Финальные штрихи». Комми завершает подготовку к поединку с Ломаченко
12 декабря бывшие чемпионы легкого веса сойдутся в ринге
16:55
Ричард Комми / Фото: boxingscene.com
12 декабря экс-чемпионы легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричард Комми (30-3, 27 KO) разделят ринг в Нью-Йорке, США.
Ганский нокаутер завершают подготовку к предстоящему поединку с Ломой:
Финальные штрихи. 2 недели до боя.
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.
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