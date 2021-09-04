Хирн прокомментировал физическую форму Джошуа
Физиотерапевт Джошуа: «Перед боем с Усиком Энтони гораздо стройнее, чем его тяжелая версия в поединке с Кличко»
Роб Мэдден подтвердил, что к бою с украинцем AJ подойдет с небольшим для него весом
4 сентября 13:50
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Роб Мэдден, физиотерапевт чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), в интервью изданию The Sun подтвердил, что к бою с Александром Усиком (18-0, 13 KO) его подопечный подойдет с небольшим для него весом.
«Вес - это всегда командное решение и усилие, но я думаю, что в большей степени это поправка в ходе тренировок. Энтони существенно сократил работу с железом и силовые упражнение. На самом деле существенный объем своих мышц он получает просто за счет бокса. Если вы посмотрите на его бицепсы и плечи, то в значительной мере они такие благодаря тяжелому мешку и объему боксерской работы, которую он делает.
Его вес всегда зависит от соперника. В реванше с Руисом и в бою с Пулевым он чувствовал себе очень свежим, не жертвуя при этом таким природным активом, как мощь. Перед боем с Усиком вы можете заметить, что Джошуа гораздо стройнее, чем его тяжелая версия в поединке с Кличко. Дело в том, что он понял, насколько тяжело это чувствуется. Лично он предпочитает балансировать ниже этого показателя».
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