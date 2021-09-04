Физиотерапевт Джошуа: «Перед боем с Усиком Энтони гораздо стройнее, чем его тяжелая версия в поединке с Кличко»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Роб Мэдден, физиотерапевт чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), в интервью изданию The Sun подтвердил, что к бою с Александром Усиком (18-0, 13 KO) его подопечный подойдет с небольшим для него весом.

Его вес всегда зависит от соперника. В реванше с Руисом и в бою с Пулевым он чувствовал себе очень свежим, не жертвуя при этом таким природным активом, как мощь. Перед боем с Усиком вы можете заметить, что Джошуа гораздо стройнее, чем его тяжелая версия в поединке с Кличко. Дело в том, что он понял, насколько тяжело это чувствуется. Лично он предпочитает балансировать ниже этого показателя».