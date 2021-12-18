Фока: «Сиренко на сегодняшний день сильнее Гассиева»

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Украинский диетолог Александр Фока поделился мнением о супертяжеловесе Владиславе Сиренко (18-0, 15 КО):

Андрей Руденко – очень опытный боксер, за спиной у которого много поединков с топовыми супертяжами. Он никому не проигрывал досрочно, что говорит о его подготовленности и стойкости. Чтобы понимать достойная замена Валлишу он или нет, нужно просто посмотреть послужной список Валлиша и Руденко. Андрей на порядок выше и сложнее оппонент.

О том, повлияла ли замена соперника для Влада, скорее всего, нужно спросить тренерский штаб, но личное мое мнение: они, как только узнали, что оппонент поменялся, сразу внесли коррективы и будут готовы на 100 процентов в этом бою.

Некая схожесть есть между Гассиевым и Сиренко, но Влад на сегодняшний день сильнее Гассиева. Гассиев супертяж и Гассиев крузер – это два разных Мурата. Он слишком много лишнего веса набрал, что в боях ничего хорошего не сулит. Плюс, постоянные травмы не дают ему раскрыться в полной мере. С точки зрения ударной мощи, то тут однозначный перевес в сторону Влада, бьет он намного больнее.

Смотрите, Руденко еще никогда не проигрывал нокаутом, но и он никогда не сталкивался с таким сильным панчером, как Влад. Но, с другой стороны, опыт на стороне Андрея. Самый вероятный исход – победа по очкам Сиренко. Но лично я ставлю на нокаут – победа Сиренко в 8-11 раундах».