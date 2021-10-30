Форман: «Джошуа не нужен новый тренер»

Американец прокомментировал попытки AJ найти нового наставника

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман в Twitter заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не следует менять тренера перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Джошуа – парень, которому не нужно ничего, кроме кондиций и уверенности. У него была яркая любительская карьера, он был чемпионом мира. Нет никого лучше, чем он сам. Джошуа мог бы научить нас нескольким трюкам. Этому парню не нужен новый тренер. Он должен начать обращать внимание (в первую очередь на собственное мышление). Они заставили его изменить стиль, и в последнем бою он забыл вернуться к своим истокам. Мы забываем об этом».

Энтони Джошуа признался, что для него стала откровением поездка в США в 2019 году из-за отношения тамошних болельщиков к европейским бойцам.