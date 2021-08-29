Тренер Пакьяо: «В 2001 году в мой зал пришел новый Мохаммед Али, но он плохо говорил по-английски»
Форман назвал боксера, который впечатлил Мохаммеда Али
Сам Джордж не боялся встречи с этим атлетом
18:06
Джордж Форман / фото - WBN
Бывший чемпион мира Джордж Форман поделился своим мнением о другом легендарном боксере Майке Тайсоне. Американец также рассказал о мнении Мохаммеда Али, касательно «Железного Майка». Слова Формана приводит WBN.
«Майк Тайсон никогда не дрался с кем-либо, похожим на Сонни Листона. Мне нравилась скорость и серии Тайсона, но они были разработаны Касом Д’Амато. У Листона все было от природы. Сила, от которой нужно бежать.
Али никогда не говорил мне держаться от Тайсона подальше. Он говорил, что Майк может ударить как Blankety Blank. Он был действительно впечатлен Тайсоном. Как по мне, такие маленькие и мускулистые тяжеловесы были быстрыми, но для меня совершенно не опасными».
Блогер Джей Пол считает себя наравне с Али и Тайсоном.
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