Форман назвал боксера, который впечатлил Мохаммеда Али

Джордж Форман / фото - WBN

Бывший чемпион мира Джордж Форман поделился своим мнением о другом легендарном боксере Майке Тайсоне. Американец также рассказал о мнении Мохаммеда Али, касательно «Железного Майка». Слова Формана приводит WBN.

Али никогда не говорил мне держаться от Тайсона подальше. Он говорил, что Майк может ударить как Blankety Blank. Он был действительно впечатлен Тайсоном. Как по мне, такие маленькие и мускулистые тяжеловесы были быстрыми, но для меня совершенно не опасными».