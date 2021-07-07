Фортуна поставил Лопеса вышел Ломаченко в списке лучших легковесов

Доминиканский боксер поделился мыслями о реванше украинца против американца

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото: Facebook украинца

Топовый легковес Хавьер Фортуна (36-2-1, 25 КО) назвал лучших боксеров дивизиона, а также поделился мнением о реванше украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО):

«Топ-5 бойцов в легком весе – это Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Девин Хэйни и я. Реванш Ломаченко с Лопесом будет очень хорошим, тем более в данный момент. Лопес будет возвращаться после очень потрясающей победы. Теофимо еще предстоит встреча с его соперником (Джорджем Камбососом, - прим.). Посмотрим, что там произойдет и как будет выглядеть Теофимо, но я думаю, что это будет отличный бой для боксерского мира».

Напомним, реванш Ломаченко с Лопесом может состояться уже в конце этого или начале следующего года. Букмекеры, несмотря на поражения «Хай-тека» в первом бою, все равно считают его фаворитом.