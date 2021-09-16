Фото дня. Чисора рассказывает Джошуа, как боксировать против Усика

Дерек посетил тренировочный лагерь соотечественника

Фото: DAZN

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора (32-11, 23 КО) посетил тренировочный лагерь обладателя титулов WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который готовится к бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Точно неизвестно, о чем говорили боксеры, однако есть подозрение, что Чисора советовал Джошуа, как нужно боксировать с Усиком.

Фото: DAZN.

Чисора – последний соперник Усика. Британец дал украинцу конкурентный бой, но проиграл единогласным решением судей.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.