Выхрист, который побывал в двух нокдаунах, остался доволен своим выступлением
Фото Выхриста с командой после победы над Киладзе
Украинский супертяжеловес выиграл девятый бой в профессиональной карьере
18:32
Фото: Facebook Виктор Выхрист
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (9-0, 7 КО) техническим нокаутом выиграл у грузина Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО).
Фото Выхриста с командой:
Напомним, бой Выхрист – Киладзе завершился скандалом: во втором раунде украинец в очередной раз отправил грузина в нокдаун, после чего рефери принял решение остановить бой, однако Киладзе был несогласен с решением судьи в ринге и даже ударил его.
Читайте также: материал о бое Выхрист – Киладзе.
Комментарии 0