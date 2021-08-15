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Франко защитил пояс в бою с Молоуни

Джошуа невзрачно начал бой, но забрал середину и концовку

Бокс Профессиональный бокс
18:52
Франко защитил пояс в бою с Молоуни
Фото: ringtv.com

В Талсе, Оклахома, США прошло боксерское шоу, в рамках которого чемпион WBA Regular во втором наилегчайшем весе (до 52.2 кг) американец Джошуа Франко (17-1-2, 8 KO) в третьем поединке выиграл у австралийца Эндрю Молоуни (21-1, 14 KO).

Молоуни активнее начал поединок и действовал первым номером. Франко больше защищался и работал ударами навстречу.

Несмотря на упорство в атаке Молоуни часто застаивался и пропускал мощные удары.

По итогам 12 раундов победу отдали Франко: 116:112, 116:112 и 116:112.

Карен Агабекян
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Теги

Джошуа Франко Эндрю Молоуни

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