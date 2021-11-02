Фрэмптон: «Если Усик победит Джошуа еще раз, это не улучшит его позиции в рейтинге pound-for-pound»

Британец считает, что украинцу необходимо побить Фьюри для продвижения в списке сильнейших боксеров

Александр Усик / фото - boxingscene.com Британец Карл Фрэмптон считает, что победа действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) в реванше над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) ничего не даст ему для продвижения в рейтинге pound-for-pound. По словам Фрэмптона, чтобы стать лидером этого рейтинга, украинцу необходимо победить Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), который владеет титулом по версии WBC в его весовой категории. Карла цитирует портал talksport.com: «Если Усик обыграет Джошуа еще раз, это не улучшит его позиции в рейтинге pound-for-pound. Я действительно придерживаюсь такого мнения. Если Усик победит Тайсона Фьюри, то конечно будет совсем другая история. Но если он еще раз обыграет Энтони, то все равно останется позади Сауля Альвареса». Александр Усик получил чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Рене Тер Велде