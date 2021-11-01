Фрэмптон назвал боксера, способного побить Альвареса

Для этого нужно соединить двух боксеров в одного





Сауль Альварес / Фото: MARCA

Экс-чемпион мира Карл Фрэмптон (28-3, 16 КО) высказался в комментарии SecondsOut о поединке между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО).



«Думаю, Плант и Бенавидес могут создать некоторые проблемы для Канело, но не победят. Разве что, если создать боксера, который бьет как Головкин и двигается как Плант. Такой боец будет иметь шанс».

Напомним, поединок между Альваресом и Плантом состоится 7 ноября. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.