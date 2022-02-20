Фроч: «Бруку и Хану пора заканчивать с боксом»

Карл Фроч / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч прокомментировал исход боя Келла Брука (40-3, 28 КО) и Амира Хана (34-6, 21 КО)., посоветовав бойцам уходить из профи бокса. Цитирует Фроча портал BoxingNews24.

Чтобы быть справедливым по отношению к Хану, нужно сказать, что он остался и дрался, в то время как его ноги хотели уйти. Ему удалось провести несколько хороших комбинаций. Он выглядел так, как будто восстановился и наносил быстрые комбинации, но на самом деле, он это делал из мрака и его удары не имели силы.

Келл был готов ко всему, хорошо рассчитывал свои выстрелы, но нужно отдать должное Хану, он дрался до конца. Я не ожидал, что их бой получиться таким интересным. Амир проявил характер, а Келл продемонстрировал дисциплину, хорошие контрудары и отличный тайминг.

Мне не нравится тот факт, что Крис Юбэнк бросил вызов Бруку. Я не думаю, что для Келла это станет мудрым шагом, если он согласится. Это должен стать его последним боем. Это касается обоих парней».