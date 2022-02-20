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Фроч: «Бруку и Хану пора заканчивать с боксом»

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе признался, что ему понравился бой
Бокс Профессиональный бокс
11:44
Фроч: «Бруку и Хану пора заканчивать с боксом»
Карл Фроч / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч прокомментировал исход боя Келла Брука (40-3, 28 КО) и Амира Хана (34-6, 21 КО)., посоветовав бойцам уходить из профи бокса. Цитирует Фроча портал BoxingNews24.

«Я думаю, что это было хорошее выступление обоих парней. Такое противостояние отлично подходит для публики и телевидения. Они оба могут гордиться собой.

Чтобы быть справедливым по отношению к Хану, нужно сказать, что он остался и дрался, в то время как его ноги хотели уйти. Ему удалось провести несколько хороших комбинаций. Он выглядел так, как будто восстановился и наносил быстрые комбинации, но на самом деле, он это делал из мрака и его удары не имели силы.

Келл был готов ко всему, хорошо рассчитывал свои выстрелы, но нужно отдать должное Хану, он дрался до конца. Я не ожидал, что их бой получиться таким интересным. Амир проявил характер, а Келл продемонстрировал дисциплину, хорошие контрудары и отличный тайминг.

Мне не нравится тот факт, что Крис Юбэнк бросил вызов Бруку. Я не думаю, что для Келла это станет мудрым шагом, если он согласится. Это должен стать его последним боем. Это касается обоих парней».

Напомним, Амир Хан не стал оправдываться после поражения Бруку.

Михаил Рыбак
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