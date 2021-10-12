Фроч: «Фьюри – король хэвивейта. Не удивлюсь, если он прямо сейчас завершит карьеру»

Экс-чемпион мира отдает должное «Цыганскому королю»

Фьюри с тренером / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира Карл Фроч заявил на сайте Sky Sports, что возможное решение чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) о завершении карьеры не стало бы для него сюрпризом:



Я не удивлюсь, если он завершит карьеру. Все зависит от того, насколько он любит бокс и готов провернуть это снова. Для меня не станет сюрпризом, если Фьюри скажет: «Я сделал свое дело и могу уходить». Фьюри называет себя «Цыганским королем». И он делает это по праву – он король хэвивейта. В бою с Уайлдером он был невероятен. Он творил что-то невообразимое. И финальный удар был тоже особенным. Он силен ментально как никто иной. Он всегда на позитиве и верит в свои силы.

Но до этого Фроч хотел бы увидеть Тайсон в ринге с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO).