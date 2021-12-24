Фроч: «Усик победил бы Канело. Он слишком большой и хороший для него»

Британский ветеран считает, что мексиканцу будет непросто в крупных весах

Карл Фроч / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился с порталом Sky Sports своими мыслями о том, как бы сложился поединок между абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО) и обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Любой топовый боец в полутяжелом и, безусловно, в первом тяжелом весе был бы угрозой для Канело. Неизвестно, может ли Александр Усик спуститься обратно в крузервейт, но он положил глаз на крупнейший в мире дивизион, которым является хэвивейт. Впрочем, я думаю, что Усик победил бы Канело. Он слишком большой и хороший для него».

Американец Рой Джонс считает, что для Сауля Альвареса нет смысла в поединке против Александра Усика.