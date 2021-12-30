Поединок Усик – Джошуа признан «Событием года» по версии издания The Ring
Фроч назвал условие, при котором Джошуа выиграет в реванше у Усика
Экс-чемпион мира не забыл упомянуть и Владимира Кличко
14:00
Джошуа и Усик / Фото - dazn.comБывший чемпион мира Карл Фроч в интервью порталу Sky Sports с уверенностью заявил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) победит обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО) в реванше, если продемонстрирует манеру ведения боя, которая принесла ему победу нокаутом над Владимиром Кличко.
«Я думаю, что Энтони Джошуа нужно заново открыть для себя взрывной стиль и безжалостный инстинкт, которые он показал в победном бою с Владимиром Кличко. Он крупнее, мощнее, сильнее Усика, у него более длинные руки. У Джошуа есть физические атрибуты, необходимые для победы в этом бою».
«Он должен разжечь огонь, который приносил ему сокрушительные победы на старте его карьеры. Джошуа достаточно большой и мощный, чтобы побить любого, тем более Усика, который в сравнении с ним намного меньше».
«Джошуа говорил о приглашении новых тренеров, но я считаю, что ему следует оставаться с Робом Маккракеном и сократить свою команду. В моем случае это сработало. Я сотрудничал с Маккракеном в течение всей своей карьеры, но я не Энтони Джошуа. Я был скрупулезным, много думал, но также верил моему тренеру. Моя вера в наставника была безоговорочной».
Накануне чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) заявил, что не против провести бои против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), однако сейчас сконцентрирован на реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).