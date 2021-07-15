Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»

Британец считает, что оттягивание поединка может повлиять на его результат
Бокс Профессиональный бокс
18:20
Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
фото: boxingscene.com

Британский экс-чемпион мира Карл Фроч считает, что перенос трилогии между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) из-за выявленного у «Цыганского короля» коронавируса больше навредит его соотечественнику, чем американскому панчеру.

Фроча цитирует портал skysports.com

«Я был очень разочарован переносом, поскольку ждал этого боя. Пусть и казалось, что это будет односторонний поединок для Фьюри, однако никогда нельзя списывать со счетов любого соперника, когда он является таким грозным панчером, как Уайлдер.

Этот перенос однозначно больше навредит Фьюри. Они провели вне ринга одинаковое количество времени, но Уайлдер все еще голоден, ему есть что доказывать. Многие напрочь высмеяли его и сбросили со счетов. Деонтея долго травили в социальных сетях.

Я думаю, Уайлдер будет словно в огне, готовясь к этому поединку, в то время как Фьюри вышел на их первый бой в плохой форме, но все равно свел его вничью. В реванше он полностью разбил Уайлдера. Это было одностороннее избиение, так что Фьюри мог подумать: «Мне действительно это нужно?»

Тайсон знает, что Уайлдер может его нокаутировать, поэтому он усердно тренируется. Но я думаю, что задержка беспокоит Фьюри больше, чем Уайлдера».

Тайсон Фьюри поблагодарил общественность за признание его лучшим боксером года на премии ESPY от ESPN.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Карл Фроч Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
07:41
Руис готов заменить Фьюри в бою с Уайлдером
Руис готов заменить Фьюри в бою с Уайлдером
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 15:00
Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер
Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 15:26
2
Хирн: «Уайлдер полностью и окончательно повержен ментально»
Хирн: «Уайлдер полностью и окончательно повержен ментально»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 19:54
Уайлдер: «Фьюри поступил неправильно, а я несу наказание»
Уайлдер: «Фьюри поступил неправильно, а я несу наказание»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 16:36
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 14:25

Новости: Бокс

Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Профессиональный бокс
19:00
Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере
Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере
Профессиональный бокс
18:35
Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Профессиональный бокс
18:20
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Профессиональный бокс
17:30
Усик спаррингует с чемпионом Украины, готовясь к бою против Джошуа
Усик спаррингует с чемпионом Украины, готовясь к бою против Джошуа
Профессиональный бокс
17:23
Официально. Ортис подерется против Каваляускаса 14 августа
Официально. Ортис подерется против Каваляускаса 14 августа
Профессиональный бокс
16:48
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Джойс ставит на поражение Усика нокаутом в бою с Джошуа
Профессиональный бокс
16:40
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится
Мнение
Ломаченко против Пакьяо. Звучит нереально, но американский журналист верит в то, что бой состоится
Профессиональный бокс
16:04
Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант
Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант
Профессиональный бокс
15:57
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости