Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»

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Британский экс-чемпион мира Карл Фроч считает, что перенос трилогии между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) из-за выявленного у «Цыганского короля» коронавируса больше навредит его соотечественнику, чем американскому панчеру.

Фроча цитирует портал skysports.com:

Этот перенос однозначно больше навредит Фьюри. Они провели вне ринга одинаковое количество времени, но Уайлдер все еще голоден, ему есть что доказывать. Многие напрочь высмеяли его и сбросили со счетов. Деонтея долго травили в социальных сетях.

Я думаю, Уайлдер будет словно в огне, готовясь к этому поединку, в то время как Фьюри вышел на их первый бой в плохой форме, но все равно свел его вничью. В реванше он полностью разбил Уайлдера. Это было одностороннее избиение, так что Фьюри мог подумать: «Мне действительно это нужно?»

Тайсон знает, что Уайлдер может его нокаутировать, поэтому он усердно тренируется. Но я думаю, что задержка беспокоит Фьюри больше, чем Уайлдера».