Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Британский экс-чемпион мира Карл Фроч считает, что перенос трилогии между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) из-за выявленного у «Цыганского короля» коронавируса больше навредит его соотечественнику, чем американскому панчеру.
Фроча цитирует портал skysports.com:
«Я был очень разочарован переносом, поскольку ждал этого боя. Пусть и казалось, что это будет односторонний поединок для Фьюри, однако никогда нельзя списывать со счетов любого соперника, когда он является таким грозным панчером, как Уайлдер.
Этот перенос однозначно больше навредит Фьюри. Они провели вне ринга одинаковое количество времени, но Уайлдер все еще голоден, ему есть что доказывать. Многие напрочь высмеяли его и сбросили со счетов. Деонтея долго травили в социальных сетях.
Я думаю, Уайлдер будет словно в огне, готовясь к этому поединку, в то время как Фьюри вышел на их первый бой в плохой форме, но все равно свел его вничью. В реванше он полностью разбил Уайлдера. Это было одностороннее избиение, так что Фьюри мог подумать: «Мне действительно это нужно?»
Тайсон знает, что Уайлдер может его нокаутировать, поэтому он усердно тренируется. Но я думаю, что задержка беспокоит Фьюри больше, чем Уайлдера».
Тайсон Фьюри поблагодарил общественность за признание его лучшим боксером года на премии ESPY от ESPN.
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